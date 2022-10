Kísértetiesen aranyos jeleneteket szültek ezek a képsorok, amikor a képeken látható mókusok is igazán halloweeni hangulatba kerültek. A kis jószágokat egy 53 éves svéd természetrajongó, Geert Weggen örökíttette meg, aki humoros jeleneteket rendezett be az otthonába látogató élőlényeknek. Geert úgy találja, hogy ha hagyja, hogy a mókusok kíváncsiságuk által vezérelve lépjenek interakcióba az apró kellékekkel, akkor mókás képeket tud készíteni. Az eredmények között szerepelnek csontvázakkal táncoló, és hatalmas koponyafejűnek tűnő mókusok, sőt, még repülő seprűket is láthatunk.

A fergeteges képeket itt tekintheti meg: