Az albán elnök állampolgársággal ajándékozta meg az énekesnőt.

Megkapta az albán állampolgárságot Dua Lipa, aki ugyan Londonban született, de szülei által koszovói albán származású. Az énekesnő maga is több évet élt Pristinában gyerekként, most pedig (ahogy ő fogalmazott) „papírja is van” a gyökereiről.

Az állampolgárságot Tiranában, az albán függetlenség kikiáltásának 110. évfordulója alkalmából adományozta a popsztárnak Bajram Begaj elnök, aki szerint Lipa munkássága által világszerte terjesztette az ország és népe jó hírét.

Az eskütételen egyébként részt vett az énekesnő családja is – erről, illetve a díszdokumentumról Lipa több felvételt is megosztott Instagram oldalán, alatta pedig albánul is megköszönte a lehetőséget az elnöknek és a tiranai polgármesternek.