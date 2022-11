Az alkalmazottak a Nugget becenevet adták a babának, aki egy atlantai McDonald's-ban hoztak a világra.

Fotó: Paul Weaver Northfoto

Alandria Worthy egy helyi médiának elmondta, hogy a vajúdása egyre erősödött, és a vőlegényével reggel éppen a kórházba tartottak, amikor megálltak, hogy a nő használhassa a mosdót a gyorsétteremben, ekkor indult be nála a szülés. Worthy fájdalmában kiabálni kezdett, amire az étterem vezetője is figyelmes lett. Amint feleszmélt rögtön szólt is a dolgozóinak, hogy egy baba van születendőben. Végül ő és két női dolgozó segítette világra hoznia a kisbabát. A párja, Deandre Phillips szintén bejött, hogy megnézze, mi történik, ekkor szembesült azzal, hogy Worthy a szül. Alig tizenöt perccel később világra jött Nandi Ariyah Moremi Phillips, akit az ott dolgozók Nuggetnek kezdtek el becézni. Az étterem tulajdonosa 250 dolláros ajándékkártyákkal jutalmazta a váratlan helyezett remekül kezelő alkalmazottakat.