Titokban videózta le férje produkcióját, aki még a magas hangoktól sem ijedt meg.

Úgy tűnik, nem csak egy remek énekes van a Beckham családban! Victoria a minap az All I Want For Christmas Is You dúdolgatásán kapta Davidet, amit titokban le is videózott, rajongóik legnagyobb örömére pedig felvételt megosztotta az Instagram oldalán is.

A teljesen karácsonyi hangulatba került focista lelkesen énekelgette a dalt, bár kicsit kizökkent, mikor rájött, közönsége is akadt:

Beckham végül nem engedett felesége ugratásának, miszerint megijedt a magas hangoktól, gyorsan bebizonyította, legalább olyan magabiztosan tudja kiénekelni azokat, mint Mariah Carey. Követői viccesen meg is jegyezték, ilyen adottságokkal David is bőven elfért volna a Spice Girlsben.