Megan Fox kedvese 2023. június 26-án lép fel a Budapest Parkban, amire jegyeket december 14-től lehet elővételben vásárolni.

M.G.K-nak ez lesz első magyarországi fellépése, így a rajongóinak jó lehetőség lesz a nyári koncert, hogy élőben is láthassák őt.

Machine Gun Kelly még a Lace Up albumával robbant be a köztudatba, ami a Billboard negyedik helyére repítette, innentől kezdve pedig nem volt megállás a részéről. M.G.K. azóta már dolgozott együtt Wiz Khalifával, Kid Rockkal, és Travis Bakerrel is, legutóbbi nagylemeze pedig a Mainstream Sellout címre hallgat, ami szintén hatalmas sikert aratott.