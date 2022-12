Taylor Swift közel öt év után végre lerázhatta magáról a sok éve húzódó szerzői jogi pert.

A kereset, amelyet eredetileg Sean Hall és Nathan Butler dalszerzők nyújtottak be 2017-ben, azt állította, hogy Swift ellopta a 3LW lánybanda 2001-es Playas Gon’ Play című dalának szövegét, hogy megírja belőle a Shake It Off című slágerét. A Grammy-díjas énekesnő és a két dalszerző ügyvédei azonban hétfőn közös nyilatkozatot nyújtottak be, amelyben a bírósági dokumentumok szerint arra kérik a kaliforniai bíróságot, hogy teljes egészében ejtse a keresetet – írja a Page Six.

Michael Fitzgerald amerikai kerületi bíró még aznap hivatalosan is elutasította a keresetet, mindössze néhány héttel a tárgyalás megkezdése előtt. Swift győzelmére négy hónappal azután került sor, hogy az énekesnő megtörte a hallgatását az ügyben, és azt nyilatkozta, hogy „soha nem hallotta” a dalt, amelynek plagizálásával vádolták.

„A dalszövegek írása során részben az életemben szerzett tapasztalatokból merítettem, különösen a magánéletem könyörtelen nyilvános vizsgálatából; a clickbaites riportokból, a nyilvános manipulációból és a negatív személyes kritikák más formáiból, amelyekről megtanultam, hogy egyszerűen le kell ráznom magamról, és a zenémre kell koncentrálnom″ – tisztázta Swift.