Katy Perry, a zavarba ejtő jelmezek koronázatlan királynője visszatért, és ezúttal sem okozott csalódást rajongóinak.

Katy Perry sosem félt extrémebb szettekben, vagy humoros kosztümökben megjelenni egy-egy eseményen, ennek ellenére váratlanul érte követőit legújabb Instagram posztja, amelyen az énekesnő egy hatalmas gyömbérnek öltözve látható.

Perry rajongói remekül szórakoztak a vicces fotókon, amelyeket „Kép az egészségről" címmel látott el a popsztár, egyikük kérdésére pedig azt is elárulta, nővére 40. születésnapjára öltötte magára az első ránézésre amúgy rovarjelmeznek is beillő kurkuma-maskarát. A buli témája ugyanis (testvére haja miatt) a dress as you favourite ginger, vagyis „öltözz a kedvenc vöröskédnek” volt, csakhogy a ginger a szín mellett a gyömbért is jelenti angolul.

„Én komolyan vettem” – fogalmazott az énekesnő, aki korábban volt már gigantikus injekciós tű, hamburger és kézfertőtlenítő, sőt karácsonyfa is.