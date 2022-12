A titokról most James Corden rántotta le a leplet.

Nem kell sokat törnie a fejét Tom Cruise-nak azon, mivel lepje meg munkatársait az ünnepek közeledtével, mivel a színész évek óta ugyanarra az ajándékra esküszik. Erről most James Corden humorista mesélt, aki a The Late Late Show-ban elárulta, a filmsztár rendszeresen egy 50 dolláros (nagyjából 20 ezer forintos) tortával készül mindenkinek karácsonyra. Ezt igazolja a Daily Mail tavalyi beszámolója is, amely szerint Cruise állítólag 300 süteményt küldött Los Angelesből az Egyesült Királyságba, hogy meglepje a Mission: Impossible 7. stábtagjait.

„Hihetetlen. Azt mondanám, hogy szinte mindenki, akivel találkozik, aki a The Late Late Show-n dolgozik, kap egy ilyen tortát. Olyan kedves és nagylelkű” – áradozott kollégájáról Corden, aki elismerte, az emlegetett fehércsokis-kókuszos édesség valóban hihetetlenül finom, de Cruise ennek ellenére sosem eszik belőle.