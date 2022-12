Hosszú évek után most egy világsztár taszította le őt a trónról.

Közel négy éve, 2019. januárjában valóságos hadjárat indult az Instagramon, hogy a legtöbb kedvelést begyűjtő kép címét átvegye Kylie Jennertől egy mezei tojás. Mindössze négy nap alatt meg is született a rekord, ami azóta is tartotta magát, most azonban lejárt A tojás ideje, a posztot ugyanis elhappolta előle Lionel Messi.

A focista 2 napja közzétett, világbajnoki győzelmüket ünneplő bejegyzése immáron 70 millió lájknál jár – 12 millióval többnél, mint A tojásé, így valószínűleg nincs visszaút, ezt a csatát az argentin sportoló nyerte. Messi ezzel a virtuális történelemkönyvekbe is bekerült, hiszen 60 milliónál több lájkot még sosem szerzett egy fotó sem a portálon.

A trónfosztásba az ex-rekorder is beletörődött, Instagram sztorijában ugyanakkor csipkelődve azt üzente a világnak: lehet, hogy a legtöbbször kedvelt kép már Messié, de az még mindig nem dőlt el, ki a jobb focista, ő vagy Ronaldo.