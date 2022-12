A 26 éves szupermodell a Victoria’s Secret ünnepi kampányában vett részt, amiből nemrégiben már Instagram-oldalán is kaphattak a követői egy kis ízelítőt, most viszont bemutatásra került a márka teljes karácsonyi kollekciója. Justin Bieber felesége egyébként most került fel a Forbes magazin legsikeresebb 30 alatti nőinek a listájára, ami nem is csoda, hiszen az Instagramon és a TikTokon közel 60 millió követővel rendelkező Hailey a közösségi média egyik legismertebb arca. A modell fotósorozatában egy piros, kivágásokkal díszített bodyban és vörös tűsarkúban mutatta meg lenyűgöző alakját.

8 Galéria: Hailey Bieber a Victoria's Secret ünnepi kampányában Fotó: Victoria's Secret via Bestimage / Nortfoto