Véleményt formáltak a Kardashian klán tagjai is.

Fotó: Dimitrios Kambouris / Getty Images Hungary

A Kardashian család egyelőre zavarban van, és aggodalommal figyelik Kanye West hirtelen jött házasságát, mert az egyik legnagyobb kérdés, ami a családot most foglalkoztatja, hogy a rapper állítólagos új menyasszonya miként fog szerepelni Kanye és Kim közös gyerekei életében. „A család egyelőre nem tekinti ezt házasságnak – meséli egy bennfentes forrás. – Nem tudják, hogy mi is ez.”

Miután a közelmúltban sorozatos antiszemita kirohanásai után eltűnt, a múlt héten jelentették, hogy a 45 éves West egy szűkkörűen megtartott Beverly Hills-i szertartáson feleségül vette alkalmazottját, a 27 éves Bianca Censorit. A rapper exfelesége, Kim Kardashian állítólag már korábban is kifejezetten megvetette Censorit, akkor látszólag minden különösebb ok nélkül. A forrás szerint Kardashianék most arra várnak, hogy az utóbbi időben kétes hírnévre szert tett West valóban benyújtja-e a házassági papírokat, ugyanis több bulvárlap értesülése szerint nem lett minden szükséges irat kitöltve ahhoz, hogy jogilag férj és feleség legyenek.

„Nem biztosak benne, hogy ez nem csak egy PR-fogás – mondta a forrás. – Arra várnak, hogy láthassák, [Kanye West] beadja-e a papírokat. Idegesek, mert ha ez tényleg valódi, akkor ő is részese lenne a gyerekei életének.”

(via Page Six)