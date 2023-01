Különleges nevet kapott a legkisebb családtag.

Nem is indulhatott volna jobban 2023 John Legend és Chrissy Teigen számára, január 13.-án ugyanis megszületett harmadik gyermekük, aki az Esti Maxin Stephens nevet kapta. A baba érkezéséről először az énekes mesélt, még egy aznap esti koncertjén beavatta a közönséget hatalmas örömének apropójába.

A legkisebb családtagot a szülők már bemutatták idősebb gyermekeiknek, a hatéves Lunának és a négyéves Milesnek is, most pedig édesanyja egy tündéri fotót osztott meg a békésen alvó kislányról, amelyen először látható a pici arca is.

Esti érkezése azért is különösen nagy öröm Legendék számára, mivel Teigen 2 évvel ezelőtti várandóssága végül vetéléssel végződött. Bár nagyon szerették volna bővíteni családjukat, a súlyos komplikációk miatt meg kellett szakítani a modell terhességét, ez pedig – ahogy arról többször is őszintén nyilatkozott – rendkívül megviselte őket.