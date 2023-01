Jó hír a rajongóknak!

Fotó: Warner Bros.

Az HBO Max újonnan indult nagysikerű sorozata a Last of Us, ami Naughty Dog azonos című videójátékának adaptációja, most hivatalosan is megkapja a következő évadot. Craig Mazin és Neil Druckmann sorozatának ugyan még csak két epizódja elérhető, de rögtön a második legnézettebb premierrel indult streaming szolgáltató bevallása szerint, közvetlen a Trónok harca előzménysorozata, a Sárkányok háza után.

A Pedro Pascal és Bella Ramsey főszereplésével készült széria eddig is tartogatott látványos jeleneteket, viszont akik játszottak a Playstation játékával, azok tudhatják, hogy csak most lendül be igazán a modern civilizáció bukása után játszódó, gombafertőzött szörnyetegektől hemzsegő története. A hétfőn érkező harmadik epizódban, ezúttal Nick Offerman és Murray Bartlett is be fog mutatkozni, előbbiről azt lehet tudni, hogy Bill szerepét fogja alakítani. Hivatalos dátum még nem érkezett a berendelt második évadhoz, de várhatóan arról is rövidesen többet fogunk megtudni.