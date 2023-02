Hailie Jade és párja már 6 éve vannak együtt.

Talán sokan emlékezhetnek még arra az Oscar-átadóra, ahol ugyan Eminem díjat nyert a 8 mérföld betétdalával, mégsem vette át a szobrocskát – a gála helyett ugyanis inkább otthon maradt, hogy mesét nézhessen kislányával.

Nos, most mindannyian öregnek érezhetjük magunkat egy percre, Hailie Jade Mathers azóta ugyanis felnőtt, olyannyira, hogy a napokban megkérték a kezét. A 27 éves nő és párja 2016-ban ismerkedtek meg egymással az egyetemen, most pedig Instagramon jelentették be, új szintre emelték kapcsolatukat. Az eljegyzéshez rengetegen gratuláltak, köztük Skylar Grey énekesnő is.