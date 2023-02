VV Piros nemrég bejelentette, hogy sokakhoz hasonlóan ő is regisztrált OnlyFansre, ahol a ValóVilág 11. évadának versenyzője erotikus tartalmakat fog megosztani a rajongóinak. A korábbi villalakó ma estétől indítja útnak az oldalát, melynek ötletét barátja, VV Robi adta, aki szintén megtalálható a platformon. A hír hallatán rengetegen kezdték el támadni a fiatal lányt, aki ezúttal a Reggeli vendégeként tisztázni szerette volna, milyen jellegű exkluzív tartalmakkal készül azoknak a felhasználóknak, akik készek fizetni érte az oldalon.

Amikor a TikTok is bejött a köztudatba, arról is úgy vélekedtek az emberek, hogy ez mennyire gáz. Soha egyetlen egy platformra sincs megszabva, hogy mire kell használni. Mindenből azt lehet kihozni, amit az ember képzelete el tud képzelni. Az OnlyFanst mindenki erotikus és pornográf tartalmakra használja. Természetesen én is fogok erotikusabb, incselkedőbb képeket megosztani, mert erre használják jelenleg, ez az, ami trendi és megy. Viszont nem vagyok hajlandó pornográf videókat feltölteni. Tehát fiók és fiók, akt és akt között is van különbség