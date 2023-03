Az egyszerre vicces és szívmelengető videót már több mint 30 millióan látták, köztük maga a Super Bowl idei sztárfellépője is.

Fotó: TikTok

Rögtön belopta magát az internetezők szívébe egy amerikai nyugdíjasotthon lakóinak páratlan produkciója, akik a TikTokon alkották újra Rihanna idei halftime show-jának koreográfiáját.

Az idős hölgyek, akárcsak a popsztár és táncosai a Super Bowl alatt, fehérbe és vörösbe öltözve ropták a Rude Boy című számra rövid videójukban, ez pedig valósággal felrobbantotta a közösségi oldalt. Mostanra már több mint 30 millióan látták a felvételt, amelynek a híre eljutott magához az énekesnőhöz és Jay-Z-hez is.

Az idősotthon a Facebook-oldalán most arról számolt be, hogy először a rapper lepte meg őket egy nagy csokor fehér rózsával, majd hamarosan Rihanna is megannyi vörös virágot küldött nekik.

„Imádjuk a TikTokotokat itt a Roc Nationnél!” – szólt az első üzenet, utalva ezzel Jay-Z szórakoztató ügynökségére, míg Rihanna az alábbi sorokat mellékelte a meglepetéséhez:

Hölgyeim, a táncuk lenyűgöző volt! Szeretettel, Rihanna.

Az örökifjú táncosoknak a két zenészen kívül egyébként maga az NFL is gratulált a TikTokon. Hozzászólásukra az idősotthon lakói frappáns választ adtak: örömmel vállalják a jövő évi műsort!