Fotó: Instagram

Gyulai Viktória, ismertebb nevén Fresh Viki még tavaly decemberben jelentette be, hogy 44 évesen második gyermekével várandós. Most az énekesnő születendő babájának neme is kiderült. A Fresh együttes egykori tagja a közösségi oldalán osztott meg egy képet magáról, ahol gömbölyödő hassal látható. Kisfiának pedig húga fog születni, mint az kiderült a bejegyzésből:

Kislány. Lassan felfogom, kislány érkezik hozzánk! Már elkezdődött a visszaszámlálás, nagyon várunk, Pici

– írta a posztjában.

(via ncl)