Egy valódi rózsaszín álomvilágba csöppentünk.

Fotó: Instagram

Egyre jobban várjuk július 21-ét, befutott ugyanis a Barbie-film első hosszabb előzetese. Greta Gerwig mozijáról sokáig semmit nem lehetett tudni azon kívül, hogy Margot Robbie és Ryan Gosling játssza majd a főszerepeket, így ezt a tartalmasabb trailert kicsattanó örömmel fogadta a közönség. Ebből kiderül, Barbie (mármint akit Robbie alakít, BarbieLandben ugyanis csak Barbie-k és Kenek élnek) egzisztenciális válságba kerül, ezért elhagyja tökéletes otthonát, hogy a valódi világban próbálhasson szerencsét.

Látvány terén igazán kitettek magukért az alkotók: a kiszivárgott fotókból láthattuk már korábban is, hogy a jelmezek mind-mind tökéletesen barbie-sra sikeredtek, most azonban kijelenthetjük, a díszletek is félelmetesen hasonlítanak a játékboltok polcain álló kiegészítő szettekhez.

A szereplőgárda is megér egy említést, hiszen a mellékszerepekben olyan világsztárokat találunk, mint Emma Mackey, Will Ferrell, Michael Cera, John Cena, Ncuti Gatwa vagy Nicola Coughlan, de feltűnik majd sellőként Dua Lipa is, míg a narrátor Helen Mirren lesz. Őket egyesével is megcsodálhatjuk a film új plakátjain: