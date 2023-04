A forgatások alatt mindennap bejelentkezett követőinek.

Véget ért az Ázsia Expressz - Felfedezzük Amerikát! forgatása, tegnap reggel hazatértek Budapestre a versenyzők és a stábtagok is.

A többhetes kaland alatt a kalandreality műsorvezetője, Ördög Nóra minden nap egy-egy 1 perces videóban számolt be napjáról Instagram oldalán: ezekben megmutatta az aktuális forgatási helyszíneket, Mexikót és Guetamalát, valamit magánéletéről, például gyermekei betegeskedéséről is őszintén mesélt követőinek. Most közzétette az utolsó ilyen bejelentkezést, amelyben láthatjuk (persze spoiler mentesen) a finálét, valamint a stábtagok feszített tempójú, kicsit sem pihenős véghajráját is.

Elég gyorsan elment most ez az idei évad

– jelentette ki a műsorvezető a videóban, alatta pedig így fogalmazott:

„Hihetetlenül izgalmas és fordulatos lesz a negyedik évad, de sajnos őszig várnotok kell - nekünk meg tartani a szánkat. Csak a köszönet és a hála jut most eszembe: köszönöm, hogy a részese lehettem a csapatnak, köszönöm Mexikó, köszönöm Guatemala! És köszönöm nektek, hogy követtétek az egyperceseket! Imádtam csinálni őket.”