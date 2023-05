A sminkmogul hétvégén kellemetlen szituációba keveredett Met-gála után. Jenner ugyanis más hírességekkel együtt a hivatalos esemény után szerette volna tovább folytatni a bulizást, méghozzá Doja Cat afterpartiján. Hiába szerepelt a VIP listán, sajnos a zsúfolásig megtelt szórakozóhelyre már nem tudott bejutni, ahol testvére, Kendall ekkor már javában mulatott párjával.

Kylie Jenner a kényelmetlen élményen túllépve ezúttal kislányával, Stormival jelent meg a Jean Paul Gaultier divatbemutató partin a New York-i The Websterben. Az anya-lánya duó még néhány kép erejéig közösen is pózolt, majd Jenner megmutatta az áttetsző, virágmintás ruháját, ami a 2023-as Flowers nevű kollekció egyik legújabb darabja. A valóságshow-sztárt egyúttal a márka új kampány arcának kérték fel, amely együttműködés máris virágozónak bizonyul, hogy egy szóviccel éjünk.

Az eseményen készült képeket alább tekintheti meg: