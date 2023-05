Egészen konkrétan becsukták előtte az ajtót.

Kellemetlen szituációba keveredett a vasárnap esti Met-gála után Kylie Jenner. A sminkmogul – a neves rendezvény számtalan résztvevőjéhez hasonlóan – a hivatalos esemény után is szerette volna tovább folytatni a bulizást, méghozzá Doja Cat énekesnő afterpartiján, végül azonban nem jutott be a Box nevű elit New York-i klubba.

„Nem engedték be. Becsukták az ajtót előtte, mert megtelt a hely” – mondta egy informátor a Page Six magazinnak, amely kiderítette, Kylie egyébként a VIP listán szerepelt, de így sem tudott csatlakozni testvéréhez, Kendallhoz, aki ekkor már bent mulatott párjával, Bad Bunny rapperrel. Egy szemtanú kaotikusnak írta le a jelenetet, mint felidézte, nem csak Jenner, de közel száz ember várakozott akkor már a szórakozóhely előtt.

„Túl hamar szállt ki a kocsiból, mielőtt a szervezők felkészülhettek volna az érkezésére. Aztán úgy döntött, hogy hazamegy, mert nem akart egy zsúfolt bulin lenni. Ritkán jár klubokba” – mesélte a forrás. Nem csak ő, de a Tőrbe ejtve: Az üveghagyma főszereplője, Janelle Monae, valamint a Pletykafészek színésze, Evan Mock is inkább visszafordult, amikor megtudta, milyen állapotok uralkodnak a helyszínen.