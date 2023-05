Egykori villatársai közül egy emberrel tartja szorosan a kapcsolatot.

Két hónapja már, hogy VV Kriszti győzelmével véget ért a ValóVilág 11. évada. A különc fiatal párbaj nélkül, ellenben 36 millió forinttal távozott a luxusbörtönből, de mint most az RTL-nek elárulta, ha lenne lehetősége rá, szívesen vissza is költözne akár.

Meg kell, hogy mondjam, sokszor hiányzik. Esküszöm, pár hónap pihi után vissza tudnék menni egy ilyen kis kalandra

– kezdte a lány, aki azt azért élvezi, hogy 3 hónap után végre nem a nyilvánosság előtt él, ezért is tűnt el most egy kis időre. Eddig családjával, barátaival töltődött, de felkészült a visszatérésre.

„Már költöttem a nyereményből. Azt alig várom, hogy vegyek egy tetoválószettet, és meglegyen a saját kis gépem. Az a baj, hogy nagyon sok pénz megy el arra, hogy az ember visszakerüljön az életbe” – árulta el Kriszti, aki eddig nem engedhette meg magának, hogy beüljön helyekre enni-inni, így számára ez is nagy váltás most. Jövőbéli terveiről is mesélt.

Kicsit szégyellem, hogy még nem tudtam konkrét munkát találni. Persze van ez-meg az... Gondolkodom sok mindenen, hajhorgoláson, azon is, hogy vendéglátózni visszamegyek akár heti 2-3 napot, de inkább kreatívabb munkák és tanulmányi folyamatok lesznek most előtérben nekem.

És hogy egykori villatársaival tartja-e a kapcsolatot? Riválisával, VV Melinával a finálé óta sem beszélt, VV Barnával azonban azóta is jóban vannak, sőt, Kriszti egyenesen a legjobb barátjának nevezte a srácot.