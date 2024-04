Arról is beszélt, hogy feleségével, Kulcsár Edinával miért szoktak durván beszólni egymásnak.

Pénteken újabb adással jelentkezik a Frizbi TV YouTube-csatornáján a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor, amelyben ezúttal Varga Márk, azaz G.w.M vendégeskedik. A rapper nem csupán feleségével, Kulcsár Edinával való kapcsolatáról vall, hanem betegségéről és arról is, hogy továbbra sem egyezik első két gyermekének édesanyjával, Nagy Melanie-val.

A nehéz körülmények közül feltörő rapper Hajdú Péternek arra is utalt, mennyi pénz üti a markát a fellépéseiért. Az adásban az alábbi párbeszéd hangzik el:

– Számolj csak havonta 20 millió forintot, amit keresel hakniból. Tegyük fel, egymillió a gázsi, mész húszat… Most picit mondtam – tette hozzá G.w.M. – 20 milliót tudsz keresni? – csodálkozott rá Hajdú Péter. – Most picit mondtam. – Picit mondtál? – Húsz bulid van, de ez persze akkor, ha topelőadó vagy. – De te egymillióért mész fellépni? – Én most semennyiért nem megyek fellépni.

G.w.M az epizódban azt is elárulja, miért mondta le az összes idénre tervezett élő koncertjét. A péntek esti adás előzetese itt érhető el:

Az előzetesből az is kiderül, hogy a rapper miért szokott keményen beszólogatni a feleségének, Hajdú ugyanis rákérdezett a dologra. Mint ismert, G.w.M-et korábban többen is bírálták amiatt, ahogy Kulcsár Edinával beszél a realityjükben, ám állítása szerint ez csupán viccelődés. Ahogy az is, hogy azt mondta neki, hogy „Hozz egy kávét, vagy állba verlek”.

De az vicc! Nálunk ez szokás. Edina is viccel velem, hogy »Fejezd be, mert megborítalak!«. Most akkor Edina tényleg meg tud engem borítani? Ez viccelődés! Mi nem vagyunk fapofájú emberek, mi szívjuk egymás vérét, odajön, belém harap, elszalad… Ilyen viccesen vagyunk egymással. Nekem Edina nagyon jó barátom, mindamellett, hogy a feleségem, a szerelmem, én is neki

– szögezte le a rapper, aki 15 éves korában kezdett komolyabb zenei karrierbe, amit Curtisnek köszönhet. Azóta sikeres előadó lett, és azt az életet élheti, amit szeretett volna.