Bizarr tetoválással indította a 2024-es évet Varga Viktor, ami a legtöbb követőjénél ugyan kiverte a biztosítékot, de akadtak olyanok is, akik mókásnak találták az újabb alkotást. A Csillag születik egykori versenyzője most közösségi oldalán jelentette be, hogy a jó idő eljövetelével búcsút int a lábbeliknek, és átadja magát a szabadságnak. Ez pedig szó szerint értendő: az énekes korlátozott ideig elérhető Insta-sztorijában ugyanis nem csak mezítláb sétál a kavicsos úton, de kocsiját is úgy vezeti.

Végre itt a mezítlábas félév! Soha többé nem veszek fel lábbelit ezen a nyáron!

– írja a róla készült fotó mellé Varga.