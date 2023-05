Kim Kardashian és Kanye West legkisebb fia, Psalm nemrég ünnepelte 4. születésnapját, amiről a négygyermekes anyuka most egy fotósorozatot is megosztott a rajongókkal. A gyerekpartin egy tűzoltóállomás másolatát állították fel Kardashian hatalmas kaliforniai otthonában, ami az egész ünnepség tematikája is volt. A tűzoltó kosztümbe öltöztetett kicsik szórakoztatásáról egy tűzoltóautó, lufi figurák, ugrálóvár és labdamedence gondoskodott.

Az eseményről készült fotók alább tekinthetők meg: