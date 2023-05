Szabó Zsófi nemrég egy interjúban arról beszélt, hogy szakítása után egy jó ideig nincs helye az életében a szerelemnek, ugyanis elsősorban a kisfiára, illetve a karrierjére és a sportolásra fókuszál. A tévés kirobbanó formának örvend, és több szerepben is helytáll, ugyanis amellett, hogy gyermekét neveli, jelenleg műsorvezetőként dolgozik, illetve több forgatásra is jár modellkedni. Május elején pedig egy felkérés kapcsán még külföldre is elutazott, hogy Olaszországban egy fürdőruhamárka arcaként vegyen részt egy fotózáson. Követői nagy örömére nem mulasztott el posztolni Instagramján, ahol most bikinis tengerparti képeket osztott meg, melyeket ide kattintva tekinthet meg.