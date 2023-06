A koronavírus-járvány lecsengése óta nincsenek könnyű helyzetben az összeesküvés-elméletek hívei, de azért nem kell őket félteni, a témahiányos korszakokban mutatkozik meg az igazi kreativitás. Most például a nagy visszatérésén dolgozó Kylie Minogue-ban vélik felfedezni a sátán követét.

Egy egyre jobban terjedő elmélet szerint az ausztrál énekesnő új dalszövegeiben és albumborítóján is az ördög üzeneteit közvetíti, ami komoly karakterfejlődés lenne az I Should Be So Lucky óta.

Az elmélet hívei szerint a lemezborítón egyértelműen felfedezhető az illuminátusok szimbóluma (az eltakart szem), a kéztartás pedig a 666-ra utal. Plusz a Padam Padam videóklipjében sátáni vérvörös ruhában ropja „a nyugati civilizáció romjain”.

Nem Kylie Minogue az első, akit elszánt kommentelők az illuminátusok közé soroltak, olyanok tartoznak ehhez a klubhoz, mint Robert Downey Jr., George W. Bush, Elizabeth Hurley és Boy George.

Kevesebből is összejött már egy South Park-epizód, reméljük, nem kell sokáig várni rá.