Mint az mi is megírtuk Vastag Csaba és szerelme, Domján Evelin nemrég titokban örök hűséget fogadtak egymásnak. A 41 éves énekes elmondhatja magáról, hogy az évek során sikeres előadóvá vált, illetve a szerelmi élete is révbe ért. Mostani idilli kapcsolatával együtt azt sem tagadta soha, hogy korábban szerette járni az éjszakákat szórakozni, és időbe telt, mire fejben is megérett arra, hogy végleg megállapodjon.

Tavaly augusztusban jegyezte el barátnőjét Vastag Csaba. Az énekes sokáig Görgényi Fruzsina színésznővel alkotott egy párt, majd közel egy évvel szakításuk után Domján Evelin oldalán talált rá a boldogság. A hírről a Blikk számolt be elsőként, akik keresték a zenész menedzsmentjét is, ám ők nem akarták sem megerősíteni, sem megcáfolni az értesülésüket. Most viszont Vastag a saját Instagramján osztott meg egy képet, amely az esküvőjükön készült.

Életünk legfontosabb napja

– írta posztjában az énekes, aki azt ígérte követőinek, hogy a nagy nap részleteit egy videó formájában is megosztja majd.