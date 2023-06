Megindult a bébibumm: előbb egy guanakó-, majd egy alpakacsikó látta meg a napvilágot. Utóbbiról videó is készült.

Fotó: Facebook / Szegedi Vadaspark

Két dél-amerikai teveféle, guanakó (Lama guanicoe) és alpaka (Lama pacos) született a Szegedi Vadasparkban. A csikókat az állatkert vasárnapi vakációindító rendezvényén is megfigyelhetik a látogatók tágas kifutóikban – tájékoztatta Veprik Róbert igazgató az MTI-t.

Az alpaka születését lencsevégre is sikerült kapni, így a kis teve mellett egy másik teveféle is úgymond felügyelet mellett születhetett.

A Szegedi Vadaspark egyik különlegessége, hogy gyűjteményében mind a négy dél-amerikai tevefélét bemutatja, a két vad forma, a vikunya (Vicugna vicugna) és a guanakó mellett a belőlük háziasított alpakát és lámát (Lama glama) is. A tevefélék őshazája Észak-Amerika – ahol ma már nem élnek –, onnan terjedtek el Dél-Amerikában és Ázsiában, majd végül Észak-Afrikában is. Az összes fajukra jellemző, hogy rendkívül jól alkalmazkodtak a szélsőséges időjárási viszonyokhoz, silány növényi táplálékkal, kevés vízzel is beérik.

A dél-amerikai teveféléknek tágas kifutókat rendeztek be a vadasparkban, az állatok jól érzik magukat, így rendszeresen csikókkal bővülnek a csapatok. Bár pont a guanakóknál 2020 előtt több mint tíz évig nem született utód, azóta azonban több csikó is világra jött, a legutóbb május végén egy kanca.