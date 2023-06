Nyugodat letagadhatna két X-et. Vagy hármat.

Megőrülnek a követők Jennifer Lopez új frizurájáért. A színésznő Instagram oldalán számolt be rajongóinak arról, hogy nemrég fodrásznál járt, így a nyarat már melírozott fürtökkel és egy vagány frufruval kezdi, ami kifejezetten megfiatalítja az arcát.

Friss szelfijeit látva nehezünkre esik elhinni, hogy JLo napokon belül már az 54. születésnapját ünnepli majd, ezt egyébként többen meg is jegyezték a kommentek között.

„Eddig abszolút ez a kedvencem! Fiatalos és gyönyörű!”

„1999-ben szerettem beléd, amikor megnéztem az If You Had My Love videoklipjét. Nehéz elhinni, hogy ennek már 24 éve! Kicsit úgy nézel ki, mintha azóta sem öregedtél volna” – fogalmaztak az énekesnő követői.