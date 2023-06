Eddig titok volt.

Elég régre nyúlik vissza Ördög Nóra és Katus Attila ismeretsége, ám eddig nem beszéltek erről. A TV2 Hal a tortán című műsorában derült ki, hogy annak idején a testmozgás hozta össze őket – mármint olyan értelemben, hogy a műsorvezetőnő a világ- és Európa bajnok szakedzőhöz járt edzésre. Katus úgy fogalmazott: Ördög ezt nem túl nagy lelkesedéssel tette, vette észre a Bors.

Ez már sajnos elég régen történt, talán ilyen 5-8 évvel ezelőtt. Az egyik nagy felindulásomban, hogy én most aztán tényleg elkezdek rendszeresen járni edzeni és izmos leszek, kockás lesz a hasam. Össze is állított nekem egy edzésprogramot, voltam többször is nála személyi edzésen, nagyon keményen fogott egyébként. Mindig mondtam, legyél kicsit kíméletesebb, de nem hagyott eltunyulni