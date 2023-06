A műsorvezető is a helyszínen volt, élőben nézte végig a jelenetet.

Sajnálatos módon kezdődött a Valmar első teltházas Budapest Park koncertje csütörtökön: a duó egyik tagja, Marics Peti a nyitószám alatt súlyos sérülést szenvedett. Ahogy arról az Index is beszámolt, az énekes ugrálás közben törte el a bokáját, ráadásul ínszalagszakadása is lett, emiatt egy időre meg is kellett állítani a showt. Végül Marics tolószékben, begipszelt lábbal tért vissza a színpadra, hogy befejezzék a műsorukat, a koncert után viszont kórházba kellett őt szállítani.

A helyszínen több mint 11 ezer rajongó nézte végig élőben az énekes balesetét, majd ahogy a körülmények ellenére igyezetek társával továbbra is garantálni a jó hangulatot. Erről számolt be Papp Gergő is péntek reggel a Reggeli műsorában, elismerő szavakkal méltatva Maricsot, aki szerinte így is nagy bulit csinált Valkusz Milánnal.

„Szegény iszonyatos fájdalmak között, ülve szenvedte és énekelte végig a koncertet. Úgyhogy innen is óriási respekt, és gratulálunk azért” – üzente a tévés, mielőbbi gyógyulást kívánva. Rajta és műsorvezetőtársán, Peller Annán kívül még aznap este több ismert előadó, például Manuel és T.Danny is hasonló bíztató sorokat osztott meg Instagram oldalán a Valmar-tagnak címezve.

A zenész felépülése várhatóan több hétbe telhet, így következő, szombati koncertjüket is kénytelenek voltak lemondani. A többi nyári fellépésükkel kapcsolatban egyelőre még nincs hír.

(via 24.hu)