A Mokka kedd reggeli adásában Ördög Nóra és Nánási Pál nyári terveikről mesélt, ennek kapcsán szóba jött, hogy milyen fontos is számukra a Balaton. Már nem csak a kikapcsolódás helyszíne a magyar tenger a sztárpár számára, hiszen vállalkozásuk, kisboltjaik is ide kötik őket. Ennek ellenére annyira szeretik ezt a miliőt, hogy örömmel leköltöznének.

„Ezt itt egy annyira idilli állapot, hogy tulajdonképpen én az év további részében is tudnék itt lenni. Mi tudnánk itt lakni” – vallotta be Nánási Pál, szavaival pedig felesége is egyetértett.

Ez folyamatosan benne van a levegőben. Nyilván ha a fotóstúdió nem Pesthez kötne minket... bár én egyébként a forgatásokra simán tudnék járni innen is, ez nem volna gond. De a suli meg a fotóstúdió, az a két első számú dolog, ami minket mindig visszacsábít, amikor a szezon véget ér a Balatonon. Itt lenni nem csak nyáron jó

– fogalmazott a műsorvezető.