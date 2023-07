Winona Ryderről is kiszivárgott forgatási kép.

Gőzerővel készül Tim Burton kultikus horrorjának, a Beetlejuice-nak a folytatása. A projektről egyelőre nem lehet sok mindent tudni, a történetet például teljes homály fedi, a színészgárda nagyja azonban nyilvánossá vált az elmúlt hónapokban.

Visszatért például Michael Keaton, Catherine O’Hara és Winona Ryder, de új nevekkel is bővül a stáblista, például Willem Dafoe, Monica Bellucci és Jenna Ortega személyében. Utóbbit lencsevégre is kapták most forgatás közben, méghozzá nem egy hétköznapi jelmezben: menyasszonyi ruhában fotózták le a Wednesday sztárját, az édesanyját, Lydia Deetzet alakító Rydert pedig tetőtől talpig feketében:

Jenna Ortega and Winona Ryder Seen Filming Wedding Scene for 'Beetlejuice 2' (Exclusive Photos) https://t.co/ciQo6pmsFm — People (@people) July 6, 2023

A film a jelenlegi tervek szerint jövő ősszel, szeptember 6-án érkezik majd az amerikai mozikba.

(via IGN)