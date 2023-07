Ez aztán az Instagram vs. valóság fotó!

Nincs abban semmi új, hogy Kim Kardashiannak elég néhány fotó ahhoz, hogy magára haragítsa az internetezőket, hiszen évek óta egyik botrányos helyzetből a másikba kerül, legutóbbi balhéja azonban némiképp eltér a többitől. A The Kardashians című reality sztárjára ugyanis ezúttal a fitneszinfluenszerek és személyi edzők rágtak be, mégpedig azért, mert egy étrend-kiegészítőket, italokat és egészséges nasikat gyártó vállalat, az Alani Nutrition kampányának arca lett. A kommentelők úgy vélik: a négygyermekes sztáranyuka nem volt a legjobb választás, és ezt a reklámhoz készült fotók is bizonyítják.

A marketingkampány ugyanis egyáltalán nem realisztikus. Kardashian fehér fürdőruhában, magassarkúban és egy vastag gyémántnyaklánccal a nyakában pózol egy edzőpadon, frizurája tökéletesen belőtt, és olyan, mintha pehelykönnyű súlyokat emelgetne. A követők kiemelték: aki valaha végigcsinált egy izzasztó edzést, az pontosan tudja, hogy az edzőteremben egyáltalán nem így néznek ki az emberek.

Egy Emily Muir nevű személyi edző egy lapozható Instagram-posztban mutatta meg Kim Kardashian Instagram-fotói és a valóság közti különbséget.

Tudom, hogy ez csak egy fotózás, de több ezer edző próbálja erejét megfeszítve meggyőzni a nőket arról, hogy ne feszengjenek az edzőteremben. Aztán egyetlen ember visszaküld minket a startmezőre

– írta Muir.

