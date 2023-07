Will Ferrell meglehetősen ritkán mutatkozik nyilvános eseményeken feleségével-, gyermekeivel pedig pláne kevésszer találkozhatnak a rajongók. A színész viszont most kivételt tett, és családjával érkezett meg a Barbie londoni premierjének vörös szőnyegére, ahol mind az öten mosolyogva pózoltak is a fotósoknak.

Ferrellnek és párjának, Viveca Paulinnek három fia van: Magnus 19, Mattias 16, Axel pedig 13 éves, és a friss képjük alapján le sem tagadhatnák édesapjukat.