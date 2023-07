„Wolf in da house” – írta.

Egy farkassal pózol legújabb fotóján Varga Viktor. Az extravagáns stílusáról is ismert énekes követői csak nehezen hitték el, hogy az állat olyan szelíd, hogy a jurtájába is nyugodt szívvel be merte engedni, sőt: a Lehet zöld az ég... című dal előadójának ágyába is bemerészkedett.

Egy gyerekkori jóbarátom farkasa, Berlin van velem az ágyon, aki egyébként a lélektársam és egy blog, a Floppy and me állandó főszereplője. A saját környezetében ő is vad, emberek között azonban kifejezetten félénk és visszahúzódó

– mondta a Blikknek az énekes, aki az Instagram-oldalán előtte annyit írt:

Wolf in da house! Lelőtték de túlélte. Több ezer kilométert gyalogolt, de hazaért!

A farkas egyébként szemet vetett a Varga szomszédjában tartott állatokra.

A tetőre jutott fel és onnan átugrott a szomszédba, mert kiszúrta a kinti állatokat. Alig tudtuk visszahozni, de egyébként egy nagyon szelíd állatról van szó, akivel nagyon közel is kerültünk egymáshoz, engem maximálisan elfogad

– jelentette ki a lapnak a Csillag születik felfedezettje.