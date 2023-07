Sokadik nekifutásra sikerült neki.

Munkája és lelki görcsei is akadályozták abban, hogy volán mögé üljön, húsz évnyi próbálkozás után azonban végre megszerezte jogosítványát Pikali Gerda. A Jászai Mari-díjas színésznő nem tagadja: többször is nekifutott a tanfolyamnak, s már nagyon vágyott arra, hogy élvezhesse az autósok szabadságát.

„Húsz évet zártam le azzal, hogy megszereztem a jogosítványt, bár az elsősegély-vizsgám még hátravan, és biztosan veszek még forgalmi órákat, hogy nagyobb rutint szerezzek. Óriási szabadságot ad, hogy hamarosan vezethetek. (...)

– nyilatkozta a Blikknek a színésznő, akit eddig férje, Rékasi Károly fuvarozott.

Nagyon sokféle emberrel találkoztam a tömegközlekedésben, és bevallom, besokalltam. A sok szatyorról és az állandó cipekedésről nem is beszélve! A férjem egy igazi lovag, sokszor elvitt, ami jó volt, mert addig is egymással töltöttük az időt, sőt, előfordult, hogy áttett programokat, hogy elvihessen. Mérhetetlenül hálás vagyok neki ezért. A tanfolyam alatt is végig támogatott lelkileg. Még nem vezettünk együtt, de hamarosan arra is sor kerül