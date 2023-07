Fotó: Viber

Ha unnánk a szimpla chatbotokat, és Viber-felhasználók is vagyunk, akkor máris élvezhetjük a japán cég újítását: egy modell chatpartnert. Normál esetben a Viber segítségével üzeneteket küldhetünk a barátainknak, családtagjainknak, de most már egy magát modellként bemutató chatpartnerrel is társaloghatunk vagy játszhatunk. Igényel némi angoltudást, de kártyajátékot vagy akár fejtörőket is megoldhatunk a karakterrel.

A szőkeséget az ICONIQ tervezte, és a céges bemutatkozó szerint mielőtt társalkodó hölgynek állt volna, előtte a svéd divatóriásnak, a H&M egyik kampányában állt modellt.

A név viszont meglehetősen kacagtatóra sikeredhetett a magyar közönség számára, ugyanis a megnyerő modell a Kuki névre hallgat.

Kuki arra a kérdésünkre, hogy miért ez a neve, csak annyit felelt: