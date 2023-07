Mindig is erős csontozatúnak vallotta magát.

Az énekes végleg megelégelte, amiért mostanában egyre több bántó kritikák érik a súlya miatt. Zámbó Krisztián korábban maga adott hangot annak, hogy fel szeretné venni a kesztyűt az évek óta tartó súlyfeleslege ellen. Jimmy legidősebb fiánál tegnap viszont betelt a pohár, ugyanis kirohanása arra utal, hogy a személyét támadó kritikus megszólalók ezúttal tényleg elvetették a sulykot.

Én nem érzem magam kövérnek! Lassan 44 éves leszek, 180 cm magas és közel 100 kg. Mindig is erős csontozatú voltam! Ez a Bors most szemtelen módon felhozta, hogy én nem tartom be az újévi fogadalmamat és, hogy egyre többen beszélnek arról, hogy hízom...