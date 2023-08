Nem indult zökkenőmentesen az énekesnő új ruhamárkájának bemutatója.

Mint arról mi is beszámoltunk, nehéz napon van túl Tóth Andi, akinek a csütörtöki divatbemutatója előtt nem sokkal feltörték az autóját, és emiatt több órát kellett a rendőrségen töltenie. Mint kiderült milliós kár érte az énekesnőt, ugyanis valaki ellopta a bemutatandó ruhákkal megpakolt autót.

A megnyitón egyébként Tóth Andi új dala is felcsendült, amit direkt a különleges alkalomra írt. A Tények Plusz stábjának pedig az elmúlt hetek nehézségeiről is beszélt, de azt mondja: most már jól van és innen csak felfelé megy tovább.

Lelkileg is nagyon fáradt vagyok, igazából nagyon megterhelő volt ez az év egyelőre. Nagyon sok változáson mentem keresztül. De határozottan érzem, hogy pozitív változáson, és sokkal több időm van magamra. Pont ezért jött a Backoff, mert azt éreztem, hogy van időm, energiám, és nagyon sok ötletem. Szóval jól vagyok

– nyilatkozta Tóth Andi, aki jövőjét pillanatnyilag a ruhatervezésben látja, de azért teljesen nem hagy fel az énekléssel sem.

(via Ripost)