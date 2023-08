Nem is igazán Ken babára, hanem Chuck Norrisra hasonlít.

Szinte az egész világ Barbie-lázban ég, mióta debütált a mozikban Greta Gerwig filmje, a Barbie, ami sokak fantáziáját beindította. Az osztrákok például egy saját rózsaszín Barbie-vonatot hoztak létre, Dubajban pedig egy Godzilla méretű baba is feltűnt, és most már egy weboldal is elérhető, ahol a mesterséges intelligencia segítségével kideríthetjük, hogyan néznénk ki Barbie vagy Ken babaként. Ezt az oldalt próbálta ki Ganxsta Zolee, azaz Zana Zoltán is. Fotóját aztán a Facebookon tette közzé.

A rapper hasonmása a bairbie.me oldalon készült el.

Nesztek, itt a Zana Ken!

– írta a posztjában Ganxsta.