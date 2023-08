Komoly elhatározásra jutott.

Gáspár Bea két évvel ezelőtt gyomorcsökkentő műtétre adta fejét, aminek eredménye képpen nagy mennyiségű ételanyagokat nem tud szervezete befogadni. A beavatkozást követően több, mint 20 kilótól sikerült megszabadulnia, ami az egészségi állapotán is rögtön meglátszott. Súlyproblémái azonban nemrég kiújultak, így újabb megoldás után kénytelen kutatni.

„Amikor lefogytam, azt hittem, az enyém a világ! – kezdte Gáspár Bea. – A vérképemben a vonatkozó értékek rendeződtek ugyan, és végre jól éreztem magam a bőrömben, de a falási rohamaim megmaradtak, ilyenkor ropit ettem.

Egy év alatt suttyomban visszakúszott 10 kiló, tehát már csak a leadott súlyom felét tudtam megtartani. Nagyon megrémültem, mert jövőre 50 éves leszek és a változókor összes tünetét produkálom, egyelőre a hőhullám kivételével. De nagyon lelassult az emésztésem, ha össze-vissza eszem, puffadok és vizesedek is

A Hal a tortán háziasszonya ugyanakkor nem adja fel harcot, és korántsem keseredett el, amiért visszaszöktek a felesleges kilói. Ahogy említette, jövőre 50. életévét fogja betölteni, ezért új céljáúl tűzte ki, hogy visszanyerje az operáció utáni régi formáját.

„Sosem akartam én modell lenni, de szeretnék úgy sétálni, hogy nem fáj semmim, szeretnék újra tudni szuszogás nélkül lépcsőzni és nem utolsósorban nem puffadni, vizesedni.” – jelentette ki a Borsnak Gáspár Győző felesége.

Néhány hete ezért úgy döntöttem, életmódváltásra van szükségem, de önmagában az még nem vált be, olyasmire volt szükségem, ami beindítja a fogyást és ebben egy étrendkiegészítő segít. Mostanra visszatért a normális anyagcserém, és ezzel együtt elindultak lefelé a kilók, olvad rólam a zsír. Most voltam negyvenkilenc, és megfogadtam, az ötvenet már úgy fogom ünnepelni, hogy nagyon jól érzem magam a bőrömben, és jól is fogok kinézni