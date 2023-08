Volt felesége új férjének-, egyben Kulcsár Edina legkisebb gyermekének édesapjának üzenhetett csütörtök esti Instagram sztorijában Csuti, azaz Szabó András.

Az üzletember Azahriah koncertjén bulizott, aki (mint ahogy arról az Index is rendre beszámolt) a közelmúltban valódi online háborút folytatott G.w.M-el: a két zenész díjaik számán, bevételükön, és fellépéseik látogatosságán is összeszólalkozott már. Nos, a fiatal énekesnek az utóbbi témakörben nem lehet panasza, hiszen mint szinte minden bulijára, úgy erre a koncertjére is villámgyorsan elkapkodták a jegyeket rajongói, ugyanakkor ahogy azt a Bors észrevette, G.w.M az utolsó pillanatig reklámozta saját, szintén azon a napon lévő fellépését, buzdította nézőit, jöjjenek minél többen – az értesülések szerint azonban így is bőven maradt a siófoki bulijára elővételes belépő.

Ennek fényében aztán valóban egészen beszédes lehet Csuti 24 óráig elérhető posztja, amit szintén a lap szúrt ki: Azahriah koncertjéről bejelentkezve mindössze annyit fűzott a látottakhoz, hogy fullhouse, azaz teltház van a helyszínen.