Teljesen megváltozott az élete annak a 39 éves nőnek, aki húson és más állati eredetű élelmiszereken kívül semmi mást nem hajlandó enni. Courtney Luna az elmúlt 25 éven szinte minden diétát kipróbált, ám eredménytelenül. Mindig utolérte a jojó-effektus: hamar visszaszaladtak rá a nehezen leadott kilók, tavaly májusban azonban drasztikus dologra szánta magát: akkor próbálta ki először az ún. oroszlándiétát. A TikTokon is hódító étrend lényege, hogy csak kérődző állatok húsát lehet fogyasztani (borjú, bárány, kecske, marha és szarvas), Luna azonban ezt a listát kicsit kiegészítette. Étrendjében a tojás, a hal és a vaj is helyet kap.

A kétgyermekes kaliforniai nőnek a férje, Jeff adta az ötletet, miután látta a TikTokon, hogyan is csinálják ezt. Luna eleinte gyümölcsöt is szívesen majszolt, de nem tudta tartani a mértéket, ezért ezekről is lemondott. Állítása szerint fél kiló húst eszik meg naponta – jellemzően marhahúsra esik a választása –, a sertésbőr, a főtt tojás és a vaj csak nassolnivaló a számára. Sokat fogyott ezzel az étrenddel: 85 kilóról 64-re sikerült lemennie.

Egyszerűen semmi sem használt. Nagyon rosszul éreztem már magam, ezért kipróbáltam valami újat. A lelkem is megerősödött, a bőröm kitisztult, és már nem is puffadok. Soha nem bírtam csalás nélkül tartani egyetlen sem diétát sem

– vallotta be a kétgyermekes anyuka a Mirrornak.