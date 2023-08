Austin Butlerről kiderült, hogy nem csak nagyszerű színész, de ha arról van szó, akkor romantikus oldalát is elő tudja hozni. Az Elvis és a Dűne 2 sztárját ugyanis vasárnap a kaliforniai Malibu egyik piacán szúrták ki, amint éppen egy csokor gyönyörű rózsát vásárolt. Később persze az is kiderül, miért indult virágbeszerző útra: kedvesét, Kaia Gerbertet vitte el a hírességek által kedvelt, Nobu nevű sushi étterembe, ahová több barátjuk is csatlakozott.

A kedélyes hangulatú vacsorán részt vett Karlie Kloss modell és férje, Joshua Kushner és egy másik pár is. A találkozó után a parkolóban kapták őket lencsevégre, amint ölelkezve búcsúzkodtak.