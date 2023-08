A légtornász már búcsúztatja az idei nyarat.

A fiatal édesanya eseménydús időszakot tudhat maga mögött. Bár úgy tűnt, hogy az egy éve tartó kapcsolat közte és TNT Inti között jól alakul, mégis szakítás lett a vége. Arról, hogy különválnak az útjaik, maga a légtornász számolt be közösségi oldalán, ezt követően lezártnak tekintette az ügyet, és tudatta, hogy egyebet nem kíván nyilatkozni szakításukkal kapcsolatban.

Sáfrány azóta leginkább a munkájára és gyermekére fókuszál. Legutóbb egy bejegyzésében úgy fogalmazott, élete nagy fordulatot vett az utóbbi időszakban, aminek hatására radikális változások következtek be nála. Most tihanyi nyaralásáról jelentkezett be a követőinek, amihez egy fürdőruhás szelfit is megosztott magáról.

A nyár utolsó hétvégéje

– írja angolul az Insta-bejegyzésében.