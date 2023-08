Túl kicsi színpadra tették a lecsófesztiváli koncertet.

Fotó: TV2

Biztonsági őrök alkottak élő láncot Jolly, azaz Tarcsi Zoltán legutóbbi koncertjén. Erre azért volt szükség, mert az énekest túl kicsi színpadra tették az Esztári Lecsófesztiválon: több mint kétezren gyűltek össze, ráadásul többen fel is ugrottak a színpadra. A mulatós énekes, aki 26 éve van a pályán, méltatlannak érzi, hogy ilyen megtörténhetett.

„Nagyon jó volt a buli, ám a szervezéssel nem vagyok teljesen elégedett. A Lecsófesztiválon több színpad is volt, az én koncertemet pedig egy kisebb színpadra tervezték, ahol nem volt semmilyen kordon az előadó és a közönség között.

Biztosan arra számítottak a szervezők, hogy 50-100 idős néni fog majd ücsörögni székeken. Hát nem így volt. Több mint kétezren gyűltek össze, köztük sok fiatallal! A főszervező először azt javasolta, hogy települjünk át a nagyszínpadra, de ebbe nem egyezhettem bele. Legalább félóra csúszás lett volna átvinni a hangtechnikát, a felszerelést. Ezt nem tehettem meg a közönségemmel,

ráadásul aznapra volt egy másik bulim is leszervezve, ahová oda kellett érnem. Így maradt a kisszínpad: azt mondtam, itt kell megoldaniuk. A szervezők azonnal összecsődítettek vagy nyolc biztonsági őrt, akik élő sorfalat alkottak a színpad előtt. Szükség is volt erre, mert mielőtt kiálltam volna, többen fel is ugrottak a színpadra, pénzt dobáltak. A főszervezőnek kellett rendet parancsolni” – magyarázta a Ripostnak a mulatós énekes, hozzátéve, erősen gondolkozik azon, hogy a jövőben nem vállal ilyen kisebb kaliberű, félplayback előadásokat.

Nagy zenekarral szeretnék fellépni, nívósabb fesztiválokon, mint például a Plázs. Miért ne férhetne meg egy neves rapper vagy rockzenekar mellett a mulatós is?

– vetette fel a kérdést Jolly.