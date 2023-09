Szem előtt tartja az egészségét, de van, amiről nem akar lemondani.

ByeAlex nemrég a Blikknek adott interjút, ahol szóba került, hogy a rengeteg koncertezés, dalszerzés, vagy éppen producerkedés milyen hatással van a mindennapokban rá. Az X-Faktor korábbi mentora szerint az állandó turnézás olykor bizony valóban az egészsége rovására megy, de azért többé-kevésbé figyel rá, hogy a folyamatosan úton levéssel járó életmód ne darálja be.

Volt egy időszak, amikor nagyon egészséges voltam és még most is jól étkezem, alapvetően egészségesen, de nem olyan nagy figyelemmel, mint két-három évvel ezelőtt. Egyszerűen annyi koncertünk van és annyit megyünk, hogy nem mindig lehet erre figyelni, de nem én vagyok az, aki a benzinkúton be fog zabálni hotdogot

– fogalmazott az énekes, hozzátéve: az italról a bulizásról ugyanakkor nem tud és nem is akar lemondani.

Egyszerűen nem vagyok hajlandó odafigyelni arra, hogy ne igyak. Nem érdekel ez engem, inkább iszogatok.

– jelentette ki ByeAlex, aki bár az étkezésére továbbra is próbál odafigyelni, de már abban sem olyan szigorú magával, mint régebben.

Arról is kérdezték a zenészt, hogy esetleg megpróbálkozott-e már pszichológushoz járni, hogy kezelni tudja a showbiznisszel járó őrületes tempót. Mint mondta, többször is tett rá kísérletet, de úgy érezte, sosem nyújtottak neki semmit ezek a foglalkozások, sőt: volt, olyan is történt, hogy a pszichológusa kezdett a rajongójává válni.