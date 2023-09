A színésznő úgy érzi, Gergő visszaadta neki a fiatalságát, s nélküle nem is tudna létezni.

Különleges kapcsolat fűzi egy harmincas éveiben járó férfihoz Molnár Piroskát, aki a nem mindennapi és egyben szívmelengető történettel a Story magazin címlapjára került. A Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő ritkán nyilatkozik a magánéletéről, ám ezúttal kivételt tett: elmesélte, hogy a sofőrje, Zsolnai Gergő mára a fogadott unokája lett. A fiatalember, aki a nagyszüleit és az édesanyját is elveszítette, ezért családként tekint Molnár Piroskára, minden kívánságát lesi és teljesíti a 77 éves színésznőnek.

Régen volt ilyen gazdag nyaram, mint most Gergővel. Egyedül már nem indultam volna el sehova, rosszak a lábaim, nehezen megyek, de ez a harmincéves fiatalember mindenben a segítségemre volt és van, visszaadta a fiatalságomat. Nélküle már nem is tudnék létezni. Régóta nem vezetek, régóta nincs autóm, de vettem egyet, Gergő a sofőröm, a fogadott unokám, ő pedig úgy hív engem, hogy mama. Lesi minden gondolatom, bármit kitalálok mindenhova elvisz, este a színházba játszani, nappal próbára, nyáron nyaralni

– nyilatkozta a Story magazinnak a Keresztanyu című sorozat sztárja, aki fogadott unokájával Horvátországban, Szlovéniában és Olaszországban is jártak idén nyáron. Molnár Piroska a térde miatt már csak bottal tudott járni.

A fiatal férfiról a színésznő azt is elmondta a lapnak, hogy:

Eredetileg informatikus, remekül beszél angolul, nagyon intelligens, művelt fiú, az utazások alatt sokat beszélgettünk. Aztán egyszer megkérdeztem tőle: nem lenne kedve ahhoz, hogy a privát sofőröm legyen. Boldogan vállalta. Életem legjobb döntése volt, remélem, ő is ezt mondja. Egy biztos, én már élni nem tudnék nélküle. Történjen bármi, számíthatok rá, nem tudok olyat kérni, de még kérés nélkül is, amit ne teljesítene. A barátaim is elfogadták, befogadták, szeretik, már mindenki úgy emlegeti, a fogadott kis unokám. Én pedig azt érzem, a sors tényleg adott nekem egy unokát.